Экономика

16:16 18.09.2017

Энергокомпании из группы ДТЭК обнародовали цены для выкупа акций у миноритариев

Миноритарные акционеры ПАО "Киевэнерго" и ПАО "ДТЭК Захидэнерго" смогут продать свои акции мажоритарным акционерам по 28,04 грн и по 130,46 грн за одну штуку соответственно.

В свою очередь миноритарии ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" смогут реализовать свои пакеты мажоритариям по 670,72 грн за акцию, ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" – по 488,14 грн за штуку.

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Как сообщается на сайтах этих энергокомпаний, именно эти цены являются максимальными, по которым мажоритарии покупали акции в предыдущие 12 месяцев.

Согласно требованиям закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО", после концентрации каким-либо лицом или группой аффилированных лиц, доминирующего пакета акций, миноритарии имеют право на выкуп их акций по указанным ценам.

Сейчас акции "Киевэнерго" котируются на бирже по 20,07 грн (покупка)/27,49 грн (продажа), последння сделка состоялась по цене 27 грн за акцию, "ДТЭК Захидэнерго" – котируются по 119,2 грн (покупка)/125 грн (продажа), последняя сделка состоялась по цене 119,2 грн за акцию.

В свою очередь акции "ДТЭК Днипрооблэнерго" котируются на бирже по 345 грн (покупка)/ 434,99 грн (продажа), цена последнего соглашения – 439 грн за акцию; "ДТЭК Днипроэнерго" – котируются по 732 грн (покупка)/ 814,5 грн (продажа).

Как сообщалось, ранее кипрская компания Ornex ltd из группы СКМ на аукционах ФГИ купила блокпакеты всех перечисленных энергокомпаний, доведя пакеты СКМ до доминирующего уровня.

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