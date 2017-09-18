Экономика

15:58 18.09.2017

ВТБ Банк намерен направить на увеличение уставного капитала 2,592 млрд грн

ВТБ Банк (Киев) намерен увеличить уставный капитал на 2,592 млрд грн, или на 7,6% - до 36,808 млрд грн путем дополнительного выпуска акций.

Как сообщается в пресс-релизе банка, соответствующий вопрос рассмотрят его акционеры на общем собрании 23 октября.

Согласно сообщению, все нормативные процедуры, связанные с докапитализацией, будут завершены в первом квартале 2018 года.

"Увеличение капитала ВТБ Банка (Украина) произойдет путем приобретения банком дополнительных акций за счет средств, которые материнский банк получит исключительно от погашения межбанковских кредитов, ранее выданных дочернему украинскому банку", - говорится в сообщении.

ВТБ Банк (ранее - банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9959%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 года по размеру общих активов ВТБ Банк занимал 16-е место (14,019 млрд грн) среди 88 украинских банков.

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Интерфакс-Украина
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