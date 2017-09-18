Экономика

15:22 18.09.2017

Еврогруппа поддерживает изменения в налогообложении IТ-компаний

Министры финансов Европейского союза (Еврогруппа) высказали осторожную поддержку реализации новых правил налогообложения высокотехнологических гигантов, таких как Google (входит в холдинг Alphabet) и Facebook.

Однако они подчеркнули, что необходимо найти долговременное глобальное решение этого вопроса, в том числе в США, сообщает MarketWatch.

Руководители финансов блока ЕС договорились о том, чтобы двигаться вперед в поиске улучшения способов налогообложения цифровых услуг, хотя министры разошлись во мнениях о том, как действовать.

"Несмотря на некоторые разногласия, мы в итоге пришли к нескольким общим выводам", - заявил Томас Тынисте, министр финансов Эстонии, где проходила встреча Еврогруппы. "Все согласились с тем, что проблема существует", - сказал он, имея в виду неадекватное налогообложение технологических компаний.

В последнее время в Европе ширится борьба с занижением и уклонением от уплаты налогов для того, чтобы заверить граждан в том, что крупные компании выплачивают в бюджет справедливые суммы. ЕС стремится модернизировать корпоративное налогообложение, традиционные правила которого основаны на наличии физических активов и деятельности компаний, и добавить в него виртуальные операции, такие как целевая реклама при интернет-поиске для пользователей из тех стран, где у компании нет постоянного представительства.

Одним из обсуждавшихся на встречи Еврогруппы краткосрочных планов было предложение Франции, поддержанное Германией, Италией и Испанией, по введению "уравнительного налога" на выручку, полученную в Европе цифровыми компаниями. Но эта инициатива подняла вопрос о том, как он будет реализован.

Хотя более половины из 28 министров финансов Евросоюза поддержали план, но большинство высказалось за поиск долгосрочного соглашения на глобальном уровне вместе с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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