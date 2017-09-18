Экономика

14:37 18.09.2017

Westinghouse поставит "Энергоатому" системы мониторинга для четырех энергоблоков

Westinghouse Electric Company подписала контракт с НАЭК "Энергоатом" на поставку систем мониторинга для четырех блоков Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба компании.

"Этот проект является частью комплексной (сводной) программы повышения безопасности, которая выполняется в рамках кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития и Евратомом", - говорится в сообщении.

Как уточняют в Westinghouse, в рамках подписанного контракта будут поставлены системы аварийного и послеаварийного мониторинга, а также системы контроля концентрации водорода для блоков № 3, 4, 5 и 6 Запорожской АЭС.

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"Модификации включают системы мониторинга вместе с аппаратурой контроля во время проектных и запроектных аварий, а также различные дополнительные компоненты, такие как проходки, кабели, линии системы измерений, специальные инструменты, приспособления, запасные части, расходные материалы и специальные монтажные крепления. В объем работ по контракту включаются также шеф-монтаж, обучение персонала, гарантии на оборудование и услуги", - отмечают в пресс-службе.

В ходе выполнения проекта Westinghouse планирует сотрудничать с украинской компанией "Вестрон", совместным предприятием Westinghouse и НПО "Хартрон".

Проект начнется с поставки для блока №4 в начале 2018 года и завершится поставкой для блока №6 в конце 2019 года. Завершающее приемочное испытание последней поставленной системы планируется на начало 2021 года.

Как сообщалось, "Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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