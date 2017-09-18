Совет НБУ подтвердил инфляционный ориентир 6% ± 2п.п. на декабрь-2018

Совет Национального банка Украины (НБУ) подтвердил инфляционный ориентир 6% ± 2п.п. на декабрь-2018 и 5%± 1 п.п. на декабрь-2019 и установил поквартальные ориентиры.

Как сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook, такие инфляционные ориентиры предусмотрены Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу, которые утвердил Совет НБУ.

Б.Данилишин также сообщил, что, согласно этому документу, инфляционный ориентир 5%± 1 п.п. установлен на декабрь-2020 года и дальнейший период.