Экономика

13:20 18.09.2017

Совет НБУ подтвердил инфляционный ориентир 6% ± 2п.п. на декабрь-2018

Совет Национального банка Украины (НБУ) подтвердил инфляционный ориентир 6% ± 2п.п. на декабрь-2018 и 5%± 1 п.п. на декабрь-2019 и установил поквартальные ориентиры.

Как сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook, такие инфляционные ориентиры предусмотрены Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу, которые утвердил Совет НБУ.

Б.Данилишин также сообщил, что, согласно этому документу, инфляционный ориентир 5%± 1 п.п. установлен на декабрь-2020 года и дальнейший период.

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