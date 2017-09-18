Резидент подал документы на покупку у Сбербанка РФ 99,9% акций ВиЭс Банка

Национальный банк Украины (НБУ) 28 августа получил от резидента пакет документов на согласование опосредованного приобретения 99,9% акций ПАО "ВиЭс Банк" (Львов), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка.

"В настоящее время полученные документы для согласования приобретения существенного участия в ПАО "ВиЭс Банк" зарегистрированы и находятся в обработке", - отметили в пресс-службе.

Нацбанк напоминает, что, согласно ст. 34 закона "О банках и банковской деятельности", регулятор рассматривает соответствующие документы в течение трех месяцев с даты получения полного пакета документов. Во время рассмотрения документов НБУ проверит соответствие деловой репутации инвестора требованиям, установленным нормативно-правовыми актами регулятора, его финансовое положение и происхождение средств.

ВиЭс Банк (VS Bank, до 16 декабря 2013 года – Фольксбанк, ранее – Электрон Банк) основан в 1991 году. По состоянию на 1 января 2017 года его основным акционером являлось ПАО "Сбербанк России" (владело 99,923% акций банка).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию 1 июля 2017 года по размеру общих активов (3,621 млрд грн) ВиЭс Банк занимал 28-е место среди 88 действовавших в стране банков.