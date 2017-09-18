Правительство готово к диалогу по проекту госбюджета-2018 с депутатами и экспертами – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о готовности Кабинета министров Украины к диалогу по проекту государственного бюджета на 2018 год с народными депутатами и экспертами.

"Мы открыты к дискуссии, мы открыты к диалогу с экспертной средой, с депутатами, но убежден в том, что бюджет необходимо принимать вовремя и прогнозируемо", - сказал премьер в своем видеообращении в понедельник.

По его словам, данный проект бюджета является бюджетом развития.

В.Гройсман призвал к единству для принятия необходимых решений по судебной реформе, а также призвал парламент принять на этой неделе законопроект о пенсионной реформе.

"Мы приблизились к принятию важного решения о новой пенсионной системе в стране, системе, которую ждали десятилетиями, она является справедливой, эта реформа, это изменение, голосование за нее даст возможность 1 октября поднять пенсии 9 млн пенсионеров из 12. Люди ждут этого десятилетиями. Сегодня настал момент истины, когда мы можем, нажав зеленую кнопку "За", поддержать пенсионеров не на словах, а на конкретных действиях", - подытожил В.Гройсман.