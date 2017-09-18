Суд в РФ перенес предварительное рассмотрение иска Siemens по делу о крымских турбинах на 16 октября

Арбитражный суд Москвы в понедельник перенес предварительное заседание по иску Siemens против ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" на 16 октября, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Также суд удовлетворил ходатайство ООО "Сименс технологии газовых турбин" о переводе компании из ответчика в соистцы.

Немецкий концерн просит признать сделку от 16 октября 2015 года о поставках турбин ООО "ВО "Технопромэкспорт" для использования в Крыму недействительной и применить последствия недействительности сделки. Поставку осуществило ОАО "ВО "Технопромэкспорт", которое сейчас находится в процедуре банкротства.

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Назначение новой даты было связано с ходатайством ответчиков о переносе в связи с тем, что кассация должна рассмотреть 3 октября дело о признании недействительности этого договора в рамках банкротства ОАО "ВО "Технопромэкспорта". Ранее сделку оспаривал временный управляющий, но суды двух инстанций отказали ему.

Также на заседании ООО "Сименс технологии газовых турбин" заявило ходатайство о переводе компании из статуса ответчика в соистцы. Siemens поддержал ходатайство, ответчики заявили о необходимости его рассмотрения в следующем предварительном заседании. Ранее Siemens сообщал, что его СП с "Силовыми машинами" привлечено к делу в информационных целях.

Siemens обвиняет два "Технопромэкспорта" в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций на Тамани. Согласно санкционными ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму.