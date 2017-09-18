Экономика

11:17 18.09.2017

Ориентир доходности 15-летних евробондов Украины составляет около 7,75%

Ориентир доходности долларовых еврооблигаций Украины с погашением в 2032 году составляет около 7,75%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Страна планирует в понедельник разместить новый выпуск евробондов, организаторами сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show еврооблигаций прошло 11-14 сентября в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. Облигации имеют амортизационную структуру: погашение будет осуществляться четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах.

Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупает суверенные еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах. Сейчас в обращении находятся долговые бумаги этих выпусков на $1,822 млрд и $1,779 млрд соответственно. Украина готова приобрести все предъявленные к выкупу бумаги выпуска-2019 и часть выпуска-2020. Заявки от инвесторов на выкуп еврооблигаций принимались до 15 сентября.

Сделка станет первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина разместила 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам - к примеру, в прошлом году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%.

В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на 4 года. Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Россия, которая отказалась принимать участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на $3 млрд, выкупленных на деньги Фонда национального благосостояния в декабре 2013 года. Глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью Bloomberg TV в сентябре заявил, что до окончания судебного процесса Россия не будет препятствовать размещению Украиной новых евробондов.

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