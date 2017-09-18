Экономика

09:39 18.09.2017

Нефть слабо дорожает после роста на прошлой неделе

Цены на нефть эталонных марок незначительно растут в ходе торгов в понедельник после существенного подъема по итогам прошлой недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 кв поднялась на $0,14 (0,25%) - до $55,76 за баррель. К закрытию рынка в прошлую пятницу фьючерсы подорожали на $0,15 (0,27%) - до $55,62 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,13 (0,26%) - до $50,02 за баррель. Контракт завершил прошлую неделю на отметке $49,89 за баррель.

На минувшей неделе цены на Brent и WTI выросли более чем на 5% на оптимизме по поводу спроса на нефть в США по мере возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов, закрытых после урагана "Харви", и ожидании продления соглашения ОПЕК о сокращении добычи.

Кроме того, нефтяной рынок поддержали позитивные прогнозы на мировой спрос на нефть от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Между тем в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих буровых установок в США по итогам прошлой недели снизилось на 7 единиц, до 749. Таким образом, показатель уменьшается на протяжении пяти недель подряд и продемонстрировал месячное снижение впервые с мая 2016 года.

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