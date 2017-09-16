Гройсман обещает публично заслушивать объяснения правоохранителей по силовым операциям с бизнесом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что намерен вызывать для дачи объяснений на заседание Кабинета министров руководителей правоохранительных органов, если они будут проводить силовые операции в бизнес-структурах.

"Я направил письма МВД и Государственной фискальной службе, чтобы они запретили использование силовых подразделений там, где нет реальной угрозы здоровью и жизни их сотрудников", - сказал он журналистам в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

Премьер отметил, что обсуждал данный вопрос с генеральным прокурором Юрием Луценко.

"Любой такой случай, если будет возникать - я буду приглашать руководителей этих структур на заседание Кабмина и в прямом эфире будем разбираться: почему так происходит. Я думаю, что в МВД и ГФС это происходить не будет, сейчас дело за СБУ", - сказал В.Гройсман.