Экономика

13:14 16.09.2017

Гройсман обещает публично заслушивать объяснения правоохранителей по силовым операциям с бизнесом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что намерен вызывать для дачи объяснений на заседание Кабинета министров руководителей правоохранительных органов, если они будут проводить силовые операции в бизнес-структурах.

"Я направил письма МВД и Государственной фискальной службе, чтобы они запретили использование силовых подразделений там, где нет реальной угрозы здоровью и жизни их сотрудников", - сказал он журналистам в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в субботу.

Премьер отметил, что обсуждал данный вопрос с генеральным прокурором Юрием Луценко.

"Любой такой случай, если будет возникать - я буду приглашать руководителей этих структур на заседание Кабмина и в прямом эфире будем разбираться: почему так происходит. Я думаю, что в МВД и ГФС это происходить не будет, сейчас дело за СБУ", - сказал В.Гройсман.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украина планирует в 2018-2019 годах привлекать примерно по $2 млрд на внешних рынках

Украина не намерена ограничивать экспорт мяса - Гройсман

Кабмин проводит верификацию формулы цены на газ для населения

Проект госбюджета-2018 внесен в парламент Украины

Siemens отказался от поставок оборудования для модернизации ГТС Украины из-за давления России – глава "Нафтогаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

Налоговый комитет Рады в течение месяца должен наработать новый законопроект о Службе финрасследований – Гройсман

Кабмин разработает новый законопроект о приватизации до 2018 года

Решение Стокгольского арбитража по делу о транзите газа ожидается в ноябре - Коболев

Экономика Украины не готова к отказу от асбеста – профильное объединение

Фондовые индексы Украины в пятницу еще немного снизились

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА