Siemens прервал поставки оборудования для модернизации ГТС Украины из-за давления России

Компания Siemens под давлением РФ отказалась от продолжения поставок оборудования для модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС), заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Первые компрессоры уже привезли, это были компрессоры Siemens. Но потом позвонили Siemens, и сказали, что если мы еще привезем, то мы потеряем российский рынок", - сказал глава "Нафтогаза" на 14-й ежегодной конференции YES в Киеве в пятницу.

По его словам, компании пришлось обращаться к General Electric для новых поставок.