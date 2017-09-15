Фондовые индексы Украины в пятницу еще немного снизились

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу еще немного снизились: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,24% - до 1124,86 пункта, индекс ПФТС – на 0,1%, до 290,26 пункта.

Объем торгов на УБ составил 12,34 млн грн, в том числе акциями 10,7 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 35,4 млн грн, в том числе акциями – 0,4 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Укрнафты" (-1,52%), "Донбассэнерго" (-1,11%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,76%).

Выросли в цене только акции "Центрэнерго" (+1,11%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,73%) и "Мотор Сичи" (+0,18%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу просел на 1,87% - до 570,76 пункта при объеме торгов почти 30 млн злотых (219 млн грн).

Тройку лидеров снижения составили бумаги "Кернела" (-3,36%), "Агротона" (-2,87%) и "Астарты" (-1,5%).

Выросли в цене акции агрохолдинга ИМК (+1,41%) и "Милкиленда" (+1,16%).