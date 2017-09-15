Украина намолотила 38,2 млн тонн зерновых и зернобобовых

Украина по состоянию на 15 сентября намолотила 38,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 9,9 млн га.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в пятницу, урожай ранних зерновых и зернобобовых культур составил 37,5 млн тонн с площади 9,7 млн га.

Продолжается уборка поздних сельхозкультур.

Гречиха собрана на площади 105 тыс. га, намолочено 119 тыс. тонн, просо – на площади 42 тыс. га, намолочено 61 тыс. тонн, кукуруза - на 90 тыс. га, намолочено 386 тыс. тонн.

Подсолнечника намолочено 2,2 млн тонн с площади 1,2 млн га, сои - 416 тыс. тонн с площади 244 тыс. га, сахсвеклы собрано 845 тыс. тонн с 20 тыс. га.

По состоянию на 15 сентября в Украине засеяно 957 тыс. га озимых зерновых из прогнозируемых 7,2 млн га. В том числе пшеница при прогнозе 6,1 млн га засеяна на 898 тыс. га, рожь - 41 тыс. га (прогноз - 161 тыс. га), ячмень - 18 тыс. га (прогноз 926 тыс. га).

Сев рапса осуществлен на 752 тыс. га при прогнозе 777 тыс. га.

Как сообщалось, Министерство сельского хозяйства США в сентябре понизило прогноз урожая зерновых в Украине в 2017 году на 1 млн тонн по сравнению с прогнозом в августе - до 63,99 млн тонн.

Урожай зерновых в Украине, по информации Госстата, в 2016 году составил около 66 млн тонн.

Минагропрод Украины прогнозирует урожай зерновых в 2017 году на уровне 60,2–63 млн тонн.