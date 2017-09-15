Госбюджет-2018 предусматривает рост ВВП на 3%

Проект государственного бюджета Украины на 2018 год предусматривает рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 3%, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в пятницу.

В то же время он отметил, что показатель роста может превысить ожидания правительства.

"Мы можем превысить этот показатель, когда мы будем инвестировать, и когда мы будем проводить системные реформы, запланированные именно в сентябре, октябре и ноябре 2017 года", - сказал премьер и позже выразил уверенность, что этот показатель можно удвоить.

Документ также предусматривает замедление инфляции до 7% с 11%, ожидаемых по итогам 2017 года, и сокращение дефицита госбюджета до 2,4% ВВП с 2,7% ВВП по итогам текущего года, добавил В.Гройсман.

Поступления в сводный бюджет ожидаются на уровне 1 трлн 118,8 млрд грн, что на 14,9% больше, чем ожидается по итогам 2017 года.

"Это первый бюджет страны, который превысит цифру в 1 трлн грн… Это не за счет повышения налогов, но за счет роста национальной экономики", - подчеркнул В.Гройсман.

Как сообщалось, правительство построило госбюджет-2017 на прогнозе роста ВВП 3% при инфляции 8,1%, тогда как Нацбанк Украины ожидал увеличения ВВП на 2,8% при инфляции 9,1%.

Сводный бюджет Украины за январь-июль был сведен с профицитом 52,82 млрд грн, в том числе в июле профицит составил 0,68 млрд грн. При этом доходы сводного бюджета за семь месяцев выросли на 45,7% – до 567,04 млрд грн, расходы – на 25,1%, до 513,85 млрд грн.