Экономика

18:34 15.09.2017

Проект госбюджета сосредоточен на приоритетных направлениях - Данилюк

При подготовке проекта государственного бюджета на 2018 год Кабинет министров сконцентрировался на приоритетных сферах и отказался от второстепенных трат, сообщил министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

"В следующем году планируется рост экономики на уровне 3%. Мы хотели бы немного больше, однако и это уже неплохо. Это дает необходимый ресурс. Также действительно есть увеличение расходов по ключевым сферам. Не распыляем деньги на второстепенные вещи. Тогда можем полностью финансировать и охрану здоровья, и реформу образования, и пенсионную реформу", - сказал он после заседания правительства в пятницу.

При этом А.Данилюк не конкретезировал второстепенные расходы, от которых пришлось отказаться.

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