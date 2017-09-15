Проект госбюджета сосредоточен на приоритетных направлениях - Данилюк

При подготовке проекта государственного бюджета на 2018 год Кабинет министров сконцентрировался на приоритетных сферах и отказался от второстепенных трат, сообщил министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

"В следующем году планируется рост экономики на уровне 3%. Мы хотели бы немного больше, однако и это уже неплохо. Это дает необходимый ресурс. Также действительно есть увеличение расходов по ключевым сферам. Не распыляем деньги на второстепенные вещи. Тогда можем полностью финансировать и охрану здоровья, и реформу образования, и пенсионную реформу", - сказал он после заседания правительства в пятницу.

При этом А.Данилюк не конкретезировал второстепенные расходы, от которых пришлось отказаться.