Господдержка АПК в 2018г составит 7,3 млрд грн

Проект государственного бюджета Украины на 2018 год предусматривает выделение 7,3 млрд грн государственной помощи сельхозпроизводителям против 6,3 млрд грн в 2017 году.

"В 2017 году на аграрный сектор мы направляем 6,3 млрд грн, в следующем году это будет 7,3 млрд грн", - сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в пятницу.

В ходе презентации проекта госбюджета В.Гройсман уточнил, что рост господдержки на 1 млрд грн обусловлен запуском новой программы поддержки малых фермерских хозяйств. Контроль распределения средств будет осуществлять ассоциация фермеров.

По словам премьер-министра, 2 млрд грн дотаций будет направлено на поддержку растениеводства, в том числе производства ягод, животноводства; 1 млрд грн выделят на программу 20%-ной компенсации аграриям стоимости украинской сельхозтехники.

Правительство предложило новую программу господдержки на 2,3 млрд грн для поддержки развития животноводства.

"Из этих 2,3 млрд грн мы будем компенсировать процентную ставку на строительство новых животноводческих комплексов. Это позволит насытить внутренний рынок Украины качественным мясом, молоком, увеличить поголовье КРС и позволит снизить цены на эту продукцию", - уточнил премьер-министр.

Как сообщалось, госпрограмма поддержки АПК на 2017 год предусматривает выделение дотаций в размере 4 млрд грн на поддержку животноводства, производства молока, садоводства, виноградарства, овощеводства и пр.

Бюджет-2017 также предусматривает выделение средств на программу компенсации кредитных ставок аграриям в сумме 300 млн грн, на кредиты фермерам – 65 млн грн, на поддержку животноводства – 170 млн грн, на развитие хмелеводства, закладку новых садов, виноградников, ягодников – 75 млн грн, удешевление сельхозтехники – 550 млн грн, другие программы – 287,8 млн грн.