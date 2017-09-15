Нефть стабильна, завершает неделю ростом,

Цены на нефть слабо меняются в пятницу и завершают неделю в плюсе на оптимизме по поводу мирового спроса на топливо.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 17:35 кв подорожали на $0,08 (0,14%) - до $55,55 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,05 (0,1%) - до $49,84 за баррель.

С начала текущей недели цена WTI выросла на 5,2%, завершая "в плюсе" вторую неделю подряд и демонстрируя рекордный недельный рост с июля. Brent на этой неделе прибавила в цене 3,4%.

Ранее на текущей неделе ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) повысили прогнозы мирового спроса на нефть, при этом по оценкам МЭА прирост будет максимальным за два года.

"Есть ощущение, что к участникам нефтяного рынка вернулся оптимизм, - говорит аналитик PVM Oil Associates Ltd. Стивен Бреннок. - Главными позитивными факторами недели стали сильные прогнозы спроса от ведущих энергетических организаций. Вкупе с сигналами сокращения добычи странами ОПЕК такие прогнозы подкрепили ожидания ребалансировки рынка".

Тем временем американские НПЗ, закрытые из-за последствий урагана "Харви", постепенно восстанавливают активность. По мере повышения спроса на нефть в Штатах спред между марками Brent и WTI, после урагана достигавший максимальных за два года $6 за баррель, будет сокращаться в ближайшие недели, полагают аналитики BMI Research.