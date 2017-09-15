Экономика

18:16 15.09.2017

Местные бюджеты в 2018 году увеличатся на 36%

Проект бюджета на 2018 год предусматривает выделение 10 млрд грн на региональное развитие, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе презентации проекта бюджета в пятницу.

"Мы сохраняем децентрализацию. Необходимо, чтобы местные бюджеты возрастали. На региональное развитие предусмотрено 10 млрд грн в этом году и 10 млрд грн в следующем. Таким образом, местные бюджеты возрастут на 36%”, - сказал он.

Он также отметил, что правительство намерено повышать требования к местным органам власти в вопросах распределения средств.

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