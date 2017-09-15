Украина полностью обеспечена энергоресурсами для прохождения зимы 2017/2018гг

Украина полностью обеспечена энергоресурсами для прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в пятницу.

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"Мы качественно подготовились к зиме, мы имеем все запасы, начиная от газа и заканчивая всем остальным для того, чтобы войти планово в новый отопительный сезон и пройти, достойно, зиму…", - сказал он