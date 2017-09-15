Экономика

18:03 15.09.2017

Расходы на безопасность оборону в 2018г будут увеличены на 14,8%

Расходы на безопасность и оборону Украины в 2018 году будут увеличены до 164,9 млрд грн с 143,6 млрд грн, запланированных в госбюджете на 2017 год, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в пятницу.

"Это абсолютно наша консолидированная позиция - президента страны как главнокомандующего и всех министерств, - чтобы увеличить расходы на безопасность и оборону в этом году и чтобы они составляли 5% ВВП, а сама оборона получила не менее 3%. И там мы видим существенный рост расходов с 143,6 млрд грн в этом году до 164,9 млрд грн в 2018 году", - сказал он.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Господдержка АПК в 2018г составит 7,3 млрд грн

Расходы на образование в 2018 году будут увеличены на 18,3%, зарплата учителям повышена на 25% - Гройсман

Местные бюджеты в 2018 году увеличатся на 36%

Украина полностью обеспечена энергоресурсами для прохождения зимы 2017/2018гг

Экс-замглавы Укргазбанка сообщено о подозрении

ПОСЛЕДНЕЕ

Проект госбюджета сосредоточен на приоритетных направлениях - Данилюк

Нефть стабильна, завершает неделю ростом,

"Укргазвыдобування" в 2018г планирует увеличить бурение в 1,9 раза

АМПУ объявила тендер на покупку дноуглубительного судна

Инвестиции в деревообработку в I полугодии выросли вдвое

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на спортивные костюмы на price.ua
РЕКЛАМА