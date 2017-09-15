"Укргазвыдобування" в 2018г планирует увеличить бурение в 1,9 раза

ПАО "Укргазвыдобування" в 2018 году планирует увеличить бурение в 1,9 раза (на 227 тыс. м) по сравнению с ожидаемым объемом в текущем году – до 484 тыс. м, сообщил первый заместитель председателя правления - исполнительный директор компании Александр Романюк в ходе рабочей встречи с производителями трубной продукции в пятницу.

"Объемы бурения в 2018 возрастут. Это будет 484 тыс. м. Мы планируем часть бурить своими силами, а также привлекать международных подрядчиков.…Это будут разные проекты, проекты "под ключ", проекты бурения на новых площадях", - сказал он.

По его словам, в связи с планами компании увеличить объемы бурения возрастает потребность в трубной продукции. В частности, потребность УГВ в обсадных трубах оценивается в 67 тыс. тонн.

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Как сообщалось, объем эксплуатационного и поисково-разведочного бурения за восемь месяцев 2017 года возрос на 26,4% (на 32,743 тыс. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 156,729 тыс. м, в т.ч. в августе – на 11,1% (на 1,981 тыс. м), до 19,838 тыс. м.

В 2016 году УГВ увеличила объемы бурения на 14% (на 25 тыс. м) по сравнению с 2015 годом – до 198 тыс. м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.