АМПУ объявила тендер на покупку дноуглубительного судна

Администрация морских портов Украины (АМПУ) объявила о проведении процедуры открытых торгов на строительство самоотвозного морского земснаряда бункерного типа.

Как сообщила пресс-служба АМПУ, технические требования к судну и квалификационные требования для участия в тендере размещены в электронной системе ProZorro.

К участию приглашены национальные и международные судостроительные компании. Для обеспечения равных условий тендерная документация опубликована на двух языках — украинском и английском. Свои предложения компании могут подать АМПУ в срок до 18 октября 2017 года. Ожидаемая стоимость земснаряда составляет 691,2 млн грн.

"Программа обновления флота АМПУ до 2021 года предусматривает приобретение 20 современных плавсредств. Мы начинаем ее реализацию с приобретения землесоса и в нашем финансовом плане на текущий год такая инвестиция заложена. Приоритетность покупки землесоса продиктована тем, что ежегодно АМПУ должна выбирать от 8 до 10 млн куб. м наносного грунта в рамках эксплуатационного дноуглубления. Приобретение землесоса позволит нам увеличить выполнение объемов таких работ собственными силами без привлечения подрядчиков", - заявил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

В настоящее время собственный флот АМПУ состоит из несамоходного земснаряда "Скиф" (в составе земснаряда — мотозавозня МЗ-348), самоотвозного землесоса "Меотида", самоотвозного землесоса "Тилигульский", самоотвозного землесоса "Ингульский" и земкаравана "Рион" (в составе земкаравана — многочерпаковый земснаряд "Рион", две шаланды — "Крымская 3", "Крымская 9" и мотозавозня МЗ-318).

Как сообщалось, программа обновления флота АМПУ до 2021 года предусматривает приобретение 20 плавсредств, в числе которых шесть лоцманских катеров, семь многофункциональных судов нефте-мусоросбощиков, современный ледокол для обеспечения безопасности судоходства на Азовском море. Для обновления дноуглубительного флота предприятия помимо самоотвозного землесоса предусмотрена покупка промерного катера и грунтоотвозной самоходной шаланды.