Инвестиции в деревообработку в I полугодии выросли вдвое

Мораторий на экспорт леса-кругляка, который по всем породам древесины заработал с 1 января 2017 года, по итогам первого полугодия текущего года привел к росту капитальных инвестиций втрое по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 3,1 млрд грн, сообщил председатель комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк со ссылкой на официальные данные.

Согласно распространенной в пятницу пресс-службой В.Галасюка информации, положительные последствия действия временного запрета сказались и на показателях производства.

В частности, на 27% (в долларовом выражении) выросла мебельная промышленность, на 17% деревообрабатывающая и на 7% - бумажная.

Кроме того, существенно вырос экспорт: на 40% (или на $37 млн) мебели для сидения, на 31% (на $20 млн) - другой мебели, на 25% (на $16 млн) - облицовочных листов, на 6% (на $4 млн) - столярных изделий, на 5% (на $10 млн) – обработанных лесоматериалов.

Согласно сообщению, налоговые поступления от деревообрабатывающей, мебельной и бумажной промышленности выросли на 5% в долларовом эквиваленте.

Как сообщалось, Верховная Рада в апреле 2015 года приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка), при этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, а древесных пород сосны – с 1 января 2017 года.

Мораторий, в частности, стал фактором строительства в Украине новых мощностей деревообрабатывающими компаниями.