Экономика

16:59 15.09.2017

Порошенко предлагает Раде ратифицировать финсоглашение с ЕИБ по повышению энергоэффективности вузов

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект "О ратификации финансового соглашения (проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ)".

Как сообщается в пятницу на сайте президента Украины, ратификация финансового соглашения обеспечит реализацию проекта "Высшее образование Украины", что будет способствовать привлечению средств на мероприятия по повышению энергоэффективности зданий университетов и других проектов, связанных с образовательным процессом.

Согласно данному соглашению ЕИБ предоставляет на эти цели кредит в сумме 120 млн евро.

Предусматривается также привлечение 10 млн евро гранта от фонда Восточноевропейского партнерства в сфере энергоэффективности и экологии (Е5Р).

С украинской стороны предусматривается софинансирование проекта, в части налоговых и таможенных платежей, за счет средств государственных высших учебных заведений - участников проекта или из других источников, не запрещенных законодательством.

Общий период погашения займа - до 20 лет с даты предоставления соответствующего транша кредита, в том числе льготный период по погашению основной суммы долга - до 5 лет.

Как сообщается, финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ (проект "Высшее образование Украины") было подписано 19 декабря 2016 года.

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