Рудник "Сухая Балка" заявляет о давлении на предприятие и препятствиях со стороны Госгеонедр

Новое руководство рудника "Евраз-Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.), проданного в мае компанией "Евраз" группе DCH бизнесмена Александра Ярославского, заявляет об осуществлении внешними силами действий по дестабилизации деятельности предприятия, в которые вовлечены Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) и журналисты.

«…основным вектором целенаправленной дестабилизации предприятия являются не действия журналистов, а бюрократические проволочки со стороны Госгеонедр, которые привели к недопониманию СМИ причинно-следственной связи событий», – говорится в пресс-релизе компании в пятницу.

На предприятии напоминают, что действия по продлению лицензии на 20 лет были начаты 1 февраля 2016 года, поскольку в августе прошлого года истекал срок ее действия, а закон обязывает просить о пролонгации за полгода. Но в установленный законом 60-дневный срок Госгеонедр не дала ответа, в связи с чем "Сухая балка" вынуждена была обратиться в суд.

Как отмечается в релизе, в настоящее время судебный процесс прошел все три инстанции: Высший административный суд решением от 23 марта 2017 года обязал Госгеонедр продлить срок действия лицензии и выдать ее. Однако это решение не выполняется, а вместо этого ведомство издало приказ об остановке работ по добыче руды предприятием и инициировало иск с требованием такой остановки под предлогом отсутствия лицензии.

Комментируя произошедший на днях конфликт с журналистами одного из телеканалов, которые использовали квадрокоптер для съемок предприятия, "Сухая балка" призывает журналистов к взаимному уважению и заявляет о готовности предоставить достоверную информацию о ситуации с лицензированием всем заинтересованным СМИ. Компания также уточняет, что готова вернуть квадрокоптер журналистам после предоставления документов, подтверждающих право собственности работодателя на устройство.

Как сообщалось, Госгеонедр Украины распорядилась остановить работу на двух шахтах рудника - "Юбилейная" и имени Фрунзе - соответствующий приказ №350 временно исполняющий обязанности главы Госгеонедр Олег Кирилюк издал 2 августа текущего года. При этом пояснялось, что решение о приостановке работы шахт принято с учетом актов проверок деятельности предприятия.

На запрос агентства о ситуации вокруг выдачи разрешений на добычу руды Госгеонадр до настоящего времени не предоставило ответ.

Предприятие в 2016 году сократило производство товарной железной руды на 8,8% - до 2,564 млн тонн (в 2015-м - 2,810 млн тонн).

Рудник "Евраз Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине, специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахта "Юбилейная" и шахта им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел.

"Евраз-Сухая Балка" специализируется на добыче и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47% - 50%). Мощность рудника составляет около 3,1 млн тонн товарной руды в год.