МАУ вводит плату за предоставление посадочного талона на стойке регистрации

Посадочный талон на стойке регистрации на собственные регулярные рейсы авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) с 1 октября получить можно будет только за дополнительную плату.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, нововведение коснется пассажиров экономического класса всех среднемагистральных рейсов и рейсов внутри Украины.

Все пассажиры МАУ, включая пассажиров, путешествующих с детьми или животными, несопровождаемых детей, пассажиров с ограниченными физическими возможностями или инвалидов, а также пассажиров, перевозящих оружие, могут по-прежнему воспользоваться бесплатной опцией удаленной регистрации на рейс, выбрав один из вариантов.

Среди таковых: онлайн регистрация на сайте или с помощью мобильного приложения, которая открывается за 48 часов и закрывается за 40 минут до вылета по расписанию и предусматривает возможность самостоятельно выбрать место в салоне из доступных на момент регистрации; автоматическая регистрация, которая доступна пассажирам, указавшим в бронировке билета корректные паспортные и контактные данные и не зарегистрировавшимся ранее, чем за 12 часов до вылета рейсов. Предполагает автоматический выбор места согласно типу тарифа и классу обслуживания.

При условии правильного внесения контактных и паспортных данных пассажиры получат на свой электронный адрес приглашение зарегистрироваться онлайн за 48 часов до вылета. После этого необходимо зайти на сайт по ссылке, выбрать место, а затем либо сохранить посадочный талон, либо выбрать опцию отправки на электронную почту. Талоны необходимо распечатать или сохранить в портативное устройство и предъявить сотруднику контроля авиационной безопасности в бумажном или цифровом виде.

Начиная с 1 октября, с пассажиров экономического класса собственных регулярных среднемагистральных рейсов МАУ и рейсов внутри Украины, не воспользовавшихся ни одной из перечисленных возможностей и принявших решение получить посадочный талон на стойке регистрации в аэропорту вылета, будет взиматься дополнительная плата в эквиваленте EUR10 в местной валюте.

МАУ – ведущая украинская авиакомпания, соединяющая Украину с 80+ столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Америки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивающая стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3 тыс. других городов мира. Выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю из Киева, Одессы, Львова, Днепра, Харькова, Запорожья, Херсона, Винницы, Ивано-Франковска и Черновцов.

Флот МАУ состоит из 42 самолетов: четырех дальнемагистральных Boeing 767-300ER, 25 среднемагистральных Boeing 737NG, восьми Boeing 737 (в том числе одного грузового Boeing 737-300SF) и пяти Embraer-E190. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева "Борисполь".

Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.