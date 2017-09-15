Курс доллара снижается к евро в пятницу на статданных из США

Курс американского доллара в ходе торгов в пятницу снижается в паре с евро на статданных из США и новости о запуске КНДР новой ракеты.

Евро торгуется к 15:40 кв в районе $1,1973 против $1,1919 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится около 132,92 иены по сравнению со 131,39 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 111,04 иены против 110,24 иены в четверг.

Как стало известно, Северная Корея провела пуск ракеты во второй раз за месяц, причем испытания прошли спустя несколько дней после введения Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна.

Как сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, запуск ракеты был осуществлен из окрестностей Пхеньяна. По данным властей Японии, баллистическая ракета КНДР упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.

Также рынок реагирует на статданные из США. По данным министерства торговли страны, розничные продажи в августе упали на 0,2% относительно июля, хотя изменений показателя не ожидалось.

Согласно пересмотренным данным, в июле розничные продажи в США увеличились на 0,3%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее. В июне показатель снизился на 0,1%, хотя ранее говорилось о его росте на 0,3%.

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре незначительно опустился и составил 24,4 пункта против 25,2 пункта в августе. Экономисты в среднем ожидали падения показателя до 18 пунктов.

Позднее Мичиганский университет опубликует предварительное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за сентябрь. Эксперты полагают, что индикатор упал до 94,5 пункта с 96,8 пункта в августе.