Газпром подписал контракт до конца 2027г на поставку в Хорватию до 1 млрд куб.м/год

ООО "Газпром экспорт" и хорватская компания Prvo Plinarsko Drustvo d.o.o. подписали долгосрочный контракт на поставки природного газа сроком действия с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2027 года.

Как говорится в сообщении российской компании, годовой объем поставок в рамках контракта составляет 1 млрд куб.м. В IV квартале 2017 года планируется поставить 0,25 млрд куб. м.

Этот контракт является продолжением договора между ООО "Газпром экспорт" и Prvo Plinarsko Drustvo d.o.o. на поставку природного газа в I - III кварталах 2017 года, в рамках которого до конца сентября 2017 года в Хорватию будет поставлено порядка 1,48 млрд куб. м газа.

"Газпром" (MOEX: GAZP) поставлял российский газ в Хорватию до 2011 года. В 2010 году на тендере INA "Газпром" уступил итальянской Eni, которая заключила трехлетний контракт на поставку газа в страну. С 2012 года группа "Газпром" частично вернулась на хорватский рынок, начав поставки через свою швейцарскую "дочку" Gazprom Schweiz.