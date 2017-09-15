Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП внедрит новую редакцию регламента в 2018г

Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате (ТПП) Украины начнет рассмотрение дел в соответствии с новым регламентом с начала 2018 года, сообщил председатель МКАС при ТПП Николай Селивон в ходе ІV Международных арбитражных чтений в четверг.

Новый регламент, утвержденный решением президиума ТПП от 27 июля 2017 года, предусматривает введение (по обоюдному соглашению сторон) ускоренной процедуры рассмотрения дела, при которой разбирательство длится до 60 дней.

Н.Селивон отметил, что одним из кардинальных изменений в регламенте является обязательное обозначение истцом стоимости иска, даже в том случае, если он не имеет материального характера.

"Все иски должны иметь цену. Так называемые нематериальные иски, на которые тратится много сил и времени и которые обеспечиваются $1,8 тыс. арбитражного сбора, очень много стоят для истца и ответчика", – сказал он.

Кроме того, новым регламентом также расширены основания для привлечения к процессу третьих лиц. В частности, привлечение к арбитражному рассмотрению третьего лица допускается в случае, если все стороны спора и третья сторона связаны одним арбитражным соглашением.

Урегулирован также вопрос правопреемства: в случае прекращения деятельности юрлица смены кредитора или должника, а также других изменений в правоотношениях, по которым возник спор, арбитражный суд по письменному ходатайству сторон может привлечь правопреемника соответствующей стороны к делу.

В новую редакцию включен раздел относительно обеспечительных мер, в котором урегулированы вопросы установления размера и форм обеспечительных требований, изменения или отмены обеспечительных мер, встречного обеспечения.

"В отношении состава арбитражного суда все осталось по-прежнему, кроме одного принципиального момента – количество арбитров должно быть непарным", - отметил Н.Селивон.

Регламент предоставил арбитражу право требовать документы в электронном виде, а также увеличивать размер арбитражного сбора с учетом сложностей дела.

Кроме того, введен максимальный размер арбитражного сбора – $350 тыс.

"Для того чтобы стимулировать мирное разрешение споров, мы ввели норму, в соответствии с которой в случае мирового соглашения сторон на первом заседании 50% арбитражного сбора возвращается истцу", - отметил председатель МКАС.

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате был основан в 1992 году.

В 2016 году суд принял на рассмотрение 553 дела сторон из 57 стран – 46 стран дальнего зарубежья, 10 стран СНГ и Украины. Решение было вынесено по 472 делам, большинство из них было рассмотрено в течение трех месяцев.

По 385 делам иск был удовлетворен полностью, по 51 делу – частично и по восьми делам в удовлетворении иска было отказано. По 25 делам в части взыскания долга производство по делу было прекращено в связи с добровольным погашением ответчиком задолженности после обращения истца в МКАС с иском, по 11 – в связи с отказом истца от исковых требований. Еще по трем делам были вынесены решения на согласованных сторонами условиях.

Подавляющее большинство дел – 426 (90%) было связано с договорами международной купли-продажи/поставки товаров, 27 дел – с договорами об оказании услуг, по три дела с договорами аренды/лизинга и договорами перевозки, пять дел – с договорами подряда, два –поручительства, по одному делу – с договорами комиссии, хранения, кредитным договором, договором управления имуществом и др

За последние десять лет – с 2006-го по 2016 год МКАС рассмотрел около 5 тыс. дел – наибольшее количество было рассмотрено в 2015 году – 922 дела.

Киев. 15 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате (ТПП) Украины начнет рассмотрение дел в соответствии с новым регламентом с начала 2018 года, сообщил председатель МКАС при ТПП Николай Селивон в ходе ІV Международных арбитражных чтений в четверг.

Новый регламент, утвержденный решением президиума ТПП от 27 июля 2017 года, предусматривает введение (по обоюдному соглашению сторон) ускоренной процедуры рассмотрения дела, при которой разбирательство длится до 60 дней.

Н.Селивон отметил, что одним из кардинальных изменений в регламенте является обязательное обозначение истцом стоимости иска, даже в том случае, если он не имеет материального характера.

"Все иски должны иметь цену. Так называемые нематериальные иски, на которые тратится много сил и времени и которые обеспечиваются $1,8 тыс. арбитражного сбора, очень много стоят для истца и ответчика", – сказал он.

Кроме того, новым регламентом также расширены основания для привлечения к процессу третьих лиц. В частности, привлечение к арбитражному рассмотрению третьего лица допускается в случае, если все стороны спора и третья сторона связаны одним арбитражным соглашением.

Урегулирован также вопрос правопреемства: в случае прекращения деятельности юрлица смены кредитора или должника, а также других изменений в правоотношениях, по которым возник спор, арбитражный суд по письменному ходатайству сторон может привлечь правопреемника соответствующей стороны к делу.

В новую редакцию включен раздел относительно обеспечительных мер, в котором урегулированы вопросы установления размера и форм обеспечительных требований, изменения или отмены обеспечительных мер, встречного обеспечения.

"В отношении состава арбитражного суда все осталось по-прежнему, кроме одного принципиального момента – количество арбитров должно быть непарным", - отметил Н.Селивон.

Регламент предоставил арбитражу право требовать документы в электронном виде, а также увеличивать размер арбитражного сбора с учетом сложностей дела.

Кроме того, введен максимальный размер арбитражного сбора – $350 тыс.

"Для того чтобы стимулировать мирное разрешение споров, мы ввели норму, в соответствии с которой в случае мирового соглашения сторон на первом заседании 50% арбитражного сбора возвращается истцу", - отметил председатель МКАС.

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате был основан в 1992 году.

В 2016 году суд принял на рассмотрение 553 дела сторон из 57 стран – 46 стран дальнего зарубежья, 10 стран СНГ и Украины. Решение было вынесено по 472 делам, большинство из них было рассмотрено в течение трех месяцев.

По 385 делам иск был удовлетворен полностью, по 51 делу – частично и по восьми делам в удовлетворении иска было отказано. По 25 делам в части взыскания долга производство по делу было прекращено в связи с добровольным погашением ответчиком задолженности после обращения истца в МКАС с иском, по 11 – в связи с отказом истца от исковых требований. Еще по трем делам были вынесены решения на согласованных сторонами условиях.

Подавляющее большинство дел – 426 (90%) было связано с договорами международной купли-продажи/поставки товаров, 27 дел – с договорами об оказании услуг, по три дела с договорами аренды/лизинга и договорами перевозки, пять дел – с договорами подряда, два –поручительства, по одному делу – с договорами комиссии, хранения, кредитным договором, договором управления имуществом и др

За последние десять лет – с 2006-го по 2016 год МКАС рассмотрел около 5 тыс. дел – наибольшее количество было рассмотрено в 2015 году – 922 дела.