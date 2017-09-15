"ДТЭК Энерго" в I полугодии увеличило капинвестиции на 64%

"ДТЭК Энерго" в январе-июне 2017 года увеличило капитальные инвестиции на 64% по сравнению с первым полугодием 2016 года – до 3,6 млрд грн, сообщил гендиректор компании Дмитрий Сахарук.

Согласно пресс-релизу компании, в целом в 2017 году планируется направить на капинвестиции 8 млрд грн, что на 30% больше, чем в 2016-м (6,135 млрд грн).

"Компания сфокусировалась на инвестиционных проектах, которые направлены на увеличение добычи газовых марок угля и переводе энергоблоков ТЭС с антрацитов на эту марку угля. Капитальные инвестиции в первом полугодии уже увеличены на 64% до 3,6 млрд грн. В целом по 2017 году "ДТЭК Энерго" планирует направить более 8 млрд грн на потребности производства»", - приводятся в сообщении слова Д.Сахарука.

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По его словам, на сегодня задачей тепловой энергетики является сохранение высокой доли украинских углей в топливном балансе электростанций.

В пресс-службе также отмечают, что по итогам января-июня 2017 года "ДТЭК Энерго" перечислило в центральные и местные бюджеты 8,2 млрд грн.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в январе-июне 2017 года снизило убыток в 8,2 раза (на 7,223 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 1,003 млрд грн. Выручка "ДТЭК Энерго" в отчетном периоде возросла на 18,8% (на 10,698 млрд грн) по сравнению с январем-июнем прошлого года – до 67,684 млрд грн.

Основным драйвером изменений стала переоценка убытков от потери предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ). Так, если в отчетности за январь-март 2017 года убыток по НКТ составлял 6,974 млрд грн, то в отчетности за первое полугодие он снизился до 3,905 млрд грн. Во втором квартале был проведен пересмотр финансовых обязательств, что привело к снижению убытка по отношению к первому кварталу.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.