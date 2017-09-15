"Запорожсталь" отмечена за активную работу по природоохранной реконструкции объектов

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, признан победителем всеукраинской программы "Экология, окружающая среда и природопользование в Украине-2017" и отмечен наградой за активную работу по природоохранной реконструкции объектов.

Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, подведение итогов всеукраинской программы "Экология, окружающая среда и природопользование в Украине-2017" состоялось в рамках круглого стола "ECOтрансформация-2017: меняться чтобы жить", посвященном обсуждению вопросов промышленной экологии и путей их решения, состоявшееся в Международном выставочном центре в Киеве.

В мероприятии приняли участие представители Минэкологии и природных ресурсов, научных институтов и промышленных предприятий, общественности. Участники обсудили ключевые вопросы промышленной экологии, обсудили вопросы и пути их решения, достижения украинских предприятий в этом направлении. Опытом экологической модернизации "Запорожстали" с присутствующими поделилась начальник управления охраны окружающей среды комбината Инна Холина.

"Сегодня "Запорожсталь" - одно из немногих предприятий, которое инвестирует в экомодернизацию многомиллионные инвестиции. С 2012 года эта сумма перешагнула порог в 7 млрд грн, и программа по экологизации производства будет продолжаться", - подчеркнула И. Холина, которую цитирует пресс-служба.

Ключевыми проектами, которые успешно реализованы комбинатом "Запорожсталь", стала модернизация газоочистных систем всех шести агломашин аглофабрики. Выполнен капитальный ремонт доменных печей № 2, 4 и 5 и их аспирационных систем. Комбинат завершил масштабный проект экологической реконструкции доменной печи № 3. Построена и запущена в работу новая экологичная линия соляно-кислотного травления в цехе холодной прокатки № 1.

Итогом реализации программы экологической модернизации предприятия стала устойчивая тенденция сокращения выбросов на фоне роста производства.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".