Экономика

16:15 15.09.2017

Кабмин уволил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ

Кабинет министров Украины уволил Романа Чуприненко с должности заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ по вопросам европейской интеграции.

Согласно распоряжению Кабмина №619-р от 13 сентября 2017 года, Р.Чуприненко уволен по собственному желанию с 25 сентября 2017 года.

Р.Чуприненко занимал должность заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ по вопросам европейской интеграции с декабря 2014 года.

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