Одним из приоритетов проекта госбюджета-2018 является увеличение финансирования ГСЧС - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что увеличение финансирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины является одним из приоритетов проекта государственного бюджета на 2018 год.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Кабинета министров Украины, В.Гройсман совместно с президентом Петром Порошенко и секретарем Совета национальной безопасности Украины Александром Турчиновым посетили учения ГСЧС.

"Вопрос финансирования ГСЧС - один из приоритетов бюджета на 2018 год", - сказал В.Гройсман.

По его словам, расходы, которые заложены в госбюджет на финансирование ГСЧС, необходимо направить на улучшение качества службы.

Как сообщалось, в пятницу 15 сентября Кабмин намерен рассмотреть проект госбюджета га 2018 год.