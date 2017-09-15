"Нафтогаз" предложил наименьшую цену в двух тендерах УТГ на поставку 1,26 млрд куб. м газа для технологических нужд

НАК "Нафтогаз Украины" по итогам проведенных в четверг аукционов ПАО "Укртрансгаз" на закупку газа для технологических нужд выиграла два тендера (шесть лотов) суммарным объемом 1,26 млрд куб. м, свидетельствуют данные в системе ProZorro.

Так, по четырем лотам НАК снизил цену с ожидаемых 1 млрд 375,5 млн грн до 1 млрд 339,8 млн грн, еще по двум – до 1 млрд 326,045 млн грн и 1 млрд 314,25 млн грн.

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Таким образом, в случае подписания договоров между компаниями, экономия УТГ на закупке 1,26 млрд куб. м газа составит 253,505 млн грн.

В торгах также участвовали ООО "Мет Украина" (конкурировал по шести лотам), ООО "ЭРУ Трейдинг" (один лот), ООО "Скела Терциум" (один лот), ООО "Энергетическая нефтегазовая компания" (один лот) и ООО "Газпостач-Черкассы" (один лот).

Еще два тендера на поставку 0,86 млрд куб. м и 0,375 млрд куб. м перенесены из-за разбирательств в Антимонопольном комитете (АМКУ) со стороны ряда не допущенных к торгам компаний. АМКУ по результатам рассмотрения жалоб 13 сентября обязала УТГ отменить свои решения по не допуску к торгам "Эско-Пивнич" (два лота) и "УМВБ" (один лот).

Как сообщалось, первоначально заявки на участие в четырех тендерах (13 лотов) "Укртрансгаза" по закупке суммарно 2,495 млрд куб. м газа для технологических нужд ожидаемой стоимостью до 16,342 млрд грн подали 13 компаний.

УТГ по итогам рассмотрения поданных заявок не допустил ряд компаний. В частности, к торгам не допущены ООО "Торговый дом Сокар Украина" (три лота по 125 млн куб. м), LLC Trafigura Ukraine (по одному лоту на 215 млн куб. м и 210 млн куб. м), ЧАО "Укрнафтобуриння" (два лота по 210 млн куб. м), ООО "Эско-Пивнич" (два лота по 125 млн куб. м), ООО "Нафтогазгрупп "Деметра" (два лота по 125 млн куб. м), ООО "Евроэнерготрейд" (один лот на 125 млн куб. м), ООО "Группа "УМВБ" (один лот на 215 млн куб. м) и ООО "Газпостач-Черкассы" (два лота по 125 млн куб. м).

"Укртрансгаз" аргументировал не допуск этих компаний к торгам несоответствием ряду пунктов условий тендерной документации.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.