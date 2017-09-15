Цены на нефть слабо растут

Нефть эталонных марок повышается в ходе торгов в пятницу на фоне роста спроса на нефть и возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов на территории США.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 14:42 кв подорожали на $0,12 (0,22%) - до $55,59 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,06 (0,12%) - до $49,95 за баррель.

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С начала текущей недели цена WTI выросла на 5,2%, завершая "в плюсе" вторую неделю подряд. Brent на этой неделе прибавила в цене 3,4%.

Ранее на текущей неделе ОПЕК и Международное энергетическое агентство повысили прогнозы мирового спроса на нефть, что говорит о том, что излишек предложения топлива в мире продолжит снижаться.

Тем временем американские НПЗ, закрытые из-за последствий урагана "Харви", постепенно восстанавливают активность. По мере повышения спроса на нефть в Штатах спред между марками Brent и WTI, после урагана достигавший максимальных за два года $6 за баррель, будет сокращаться в ближайшие недели, полагают аналитики BMI Research.