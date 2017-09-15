Налогоплательщики смогут отслеживать данные по всем налоговым накладным в режиме онлайн

Плательщики налога на добавленную стоимость (НДС) и их контрагенты смогут отслеживать данные в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) по составленным ими налоговым накладным в режиме реального времени, сообщает Государственная фискальная служба (ГФС) Украины на своей странице в соцсети Facebook.

После доработки электронного кабинета плательщики, пройдя идентификацию электронной цифровой подписи (ЕЦП), смогут просматривать ведомости по налоговым накладным/расчетам корректировки как зарегистрированным, так и остановленным, а также по тем, в отношении которых принято решение о регистрации или отказе в регистрации в ЕРНН, говорится в сообщении ведомства.

В ГФС уточняют, что поиск информации в реестре будет происходить по основным реквизитам накладной, а также по индивидуальному налоговому номеру продавца и покупателя товаров или услуг. Нововведение также позволит загрузить налоговую накладную/расчет корректировки в электронном виде с ЕЦП.

Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с апреля 2017 года – в тестовом режиме, с июля - в штатном заработала автоматическая регистрация НН в Едином реестре налоговых накладных. Однако ГФС получила право отказа в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.

По ее данным, нововведение позволило дополнительно начислить в бюджет 3,5 млрд грн со времени работы системы в штатом режиме и 7 млрд грн – в тестовом. Количество заблокированных НН на 1 сентября ГФС оценено в 0,5% от всех поданных накладных.

При блокировании налогоплательщик имеет право в течение 365 дней подать в ГФС документы, подтверждающие реальность совершенной операции. В свою очередь, комиссия ГФС обязана в течение пяти дней после приема документов принять решение о регистрации или нерегистрации налоговой накладной/расчета корректировки. Отказ в регистрации можно обжаловать в течение 10 дней.