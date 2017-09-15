Продать землю в Украине готовы 5-8% ее собственников

Продать свои земельные паи в случае открытия рынка земли готовы 5-8% их собственников, сообщил руководитель проекта Всемирного банка "Поддержка реформ в сельском хозяйстве и в земельных отношениях в Украине" Денис Низалов.

"По результатам многочисленных опросов примерно 5-8% собственников земли готовы ее продать, а это 2 млн га", - сказал он, выступая на Международной конференции "Люди прежде всего. Качество и благополучие в постсоветских экономиках" в пятницу в Киеве.

По его оценкам, при введении рынка сельхозземли его общий объем составит $15 млрд. При этом, по мнению эксперта, собственники земельных паев дополнительно получат около $30 млрд как за счет продажи участков, так и за счет повышения арендной платы за не проданную землю.

Д.Низалов предположил, что открытие земельного рынка приведет к перераспределению доходов между собственниками и пользователями земли в пользу собственников.

Он уточнил, что в настоящее время большая часть доходов от пользования землей приходится на арендаторов - около 86%. После внедрения рынка земли ожидается, что эта цифра составит 62%.

Эксперт уточнил, что в настоящее время в аренде находится 16,5 млн га паев. Средняя арендная плата в Украине составляет около $50 за 1 га. Таким образом, доходы населения от аренды земли составляют $820 млн в год.

Он также предположил, что открытие рынка земли позволит привлечь дополнительные средства в агропромышленный сектор за счет инвестиций и банковского кредитования.

Как сообщалось, в Украине насчитывается 42,7 млн га сельскохозяйственных земель.

По оценкам эксперта, в настоящее время в аренде находится более 19 млн га земли.

В настоящее время в стране действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения, который продлевался парламентом восемь раз.