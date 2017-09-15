Гриневич договорилась о сотрудничестве с послами в вопросе имплементации языковой статьи закона об образовании

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на встрече с послами договорилась о сотрудничестве в вопросе имплементации языковой статьи в законе об образовании.

"Договорились о сотрудничестве по плану имплементации статьи о языке образования", - сказала она на пресс-конференции в пятницу в Киеве по итогам встречи с послами, аккредитованными в Украине.

Л.Гриневич также отметила, что главам дипломатических представительств предоставили разъяснения по ст.7 о языке образования в законе об образовании.