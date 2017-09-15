Европейские индексы изменяются разнонаправленно

Европейские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в пятницу, инвесторы демонстрируют не слишком серьезную обеспокоенность очередным пуском баллистической ракеты КНДР.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился в ходе торгов менее чем на 0,1% - до 381,73 пункта. Снижение индикатора отражает, главным образом, падение британского рынка акций, обусловленного продолжающимся укреплением фунта стерлингов.

Британский FTSE 100 теряет 0,9%, французский CAC 40 и германский DAX прибавляют по 0,1%.

КНДР осуществила очередной пуск ракеты, который стал уже вторым в этом месяце и произошел спустя всего несколько дней после введения Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. Как сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, пуск ракеты был осуществлен из окрестностей Пхеньяна. По данным властей Японии, баллистическая ракета КНДР упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.

"Известно, что реакция рынков на геополитические события обычно бывает кратковременной. Трейдеры вынуждены следить за ними, и это создает стрессовые моменты на рынке, возможно, даже коррекции, однако это обычно не длится долго", - цитирует Dow Jones аналитика Northern Trust Asset Management Мэттью Перона.

Британский рынок акций падает в пятницу четвертую сессию подряд на фоне укрепления фунта благодаря растущим ожиданиям подъема базовой процентной ставки Банком Англии.

Курс фунта подскочил на 1,4% относительно доллара США в четверг, после заявления британского ЦБ о том, что при развитии ситуации в экономике Великобритании в соответствии с ожиданиями ЦБ "может потребоваться более значительное ужесточение политики, чем рынки ожидают в настоящее время".

В пятницу курс фунта прибавил 1,1%, подскочив до $1,3543 на заявлениях члена Комитета по кредитно-денежной политике (MPC) Банка Англии Гертьяна Влиге.

Г.Влиге, считающийся одним из "голубей" в MPC, заявил в пятницу, что может поддержать подъем ставки британским ЦБ в ближайшее время, пишет газета Financial Times. Это увеличивает лагерь руководителей Банка Англии, выступающих за скорый подъем ставки и повышает шансы на то, что ставка может быть увеличена уже в ноябре, отмечают эксперты.

"Изменение статданных все больше говорит в пользу того, что мы приближаемся к моменту, когда Центробанку может потребоваться поднять ставку", - заявил Г.Влиге, отметив, что ставка может быть повышена в ближайшие месяцы.

"Для фунта посыл вполне понятен: ужесточение политики приближается, однако это пока не учтено рынком, - отмечает аналитик Think Markets UK Наим Аслам. - Трейдеры видят изменения и начинают их закладывать в рынок".

Укрепление фунта является негативным фактором для британского рынка акций, учитывая, что значительная доля компаний индекса FTSE 100 ориентирована на экспорт.

Бумаги британской промышленной группы Rolls-Royce подешевели в ходе торгов на 1,1%.

Котировки акций горнодобывающих компаний снижаются в пятницу: бумаги Rio Tinto подешевели на 1,1%, Anglo American - на 1,4%, Glencore - на 1,1%.

Стоимость бумаг швейцарского производителя продуктов питания и безалкогольных напитков Nestle SA опустилась на 0,4% на информации СМИ о том, что компания покупает долю в американской кофейной компании Blue Bottle Coffee.

По данным Dow Jones, Nestle приобретет 68%-ную долю Blue Bottle Coffee за $425 млн.

Акции шведской сети магазинов одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) подорожали на 2,9%. Ритейлер сообщил об увеличении продаж в третьем финансовом квартале на 5% - до 59,38 млрд шведских крон ($7,4 млрд).