Распорядителей государственных средств обязали публиковать отчетность на портале е-data

Официальный портал публичных финансов e-Data.gov.ua перешел из тестовой эксплуатации в промышленную, сообщила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.

“С сегодняшнего дня можем наказывать распорядителей государственных средств за невыполнение норм законодательства и нераскрытие информации на нашем портале. Если все транзакции казначейства автоматически отражаются на портале, то, к сожалению, не все распорядители, особенно это касается государственных и коммунальных предприятий, сегодня раскрывают свою информацию”, - сообщила она в ходе пресс-конференции в пятницу.

Она также отметила, что это наибольшая база публичных финансов, через которую прошли 61,5 млн транзакций.

Как отметила О.Маркарова, до конца года портал e-Data.gov.ua полностью интегрируют с системами электронных закупок ProZorro и Государственным казначейством. По ее словам, это упростит работу бухгалтерам, которые сейчас вынуждены несколько раз дополнительно подавать отчетность на портал.

По словам руководителя проекта e-Data Александра Щелокова, портал объединяет два модуля - информацию об использовании публичных средств и блок данных о бюджете. Однако второй блок пока не запущен.

“Когда эти два модуля заработают совместно, мы получим реальный инструмент оценки эффективности управления государственными деньгами”, - сказал он.

Официальный портал публичных финансов e-Data - сервис в сети интернет, при помощи которого публикуется информация об использовании бюджетных средств. Портал заработал 15 сентября 2015 года.