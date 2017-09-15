Новый мост через Сухой лиман увеличит пропускную способность движения в порт "Черноморск"

Планируемый к строительству новый мост через Сухой лиман в Черноморске (Одесской обл.) позволит увеличить пропускную способность автомобильного движения в порт "Черноморск".

Как сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ), речь об этом шла 13 сентября в Одесской областной государственной администрации во время встречи под председательствованием ее главы Максима Степанова, посвященной реализации проекта строительства мостового перехода. На ней присутствовали руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, городской голова Валерий Хмельнюк и другие представители местных органов власти.

"АМПУ в части развития порта "Черноморск" поставила цель в ближайшие два года создать условия для прохождения и обработки судов типа Panamax. Для этого мы организовываем международные тендеры на дноуглубление подходного канала и акватории, запланированы проекты развития причальной и наземной инфраструктуры", - сказал Р.Вецкаганс.

По его словам, в результате строительства нового мостового перехода, которое поддержало правительство, будет получен современный инфраструктурный объект, который позволит увеличить пропускную способность автомобильного движения в порт.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день транспортным переходом через Сухой лиман служит понтонная переправа, сейчас находящаяся на балансе филиала АМПУ в Черноморске. Это гидротехническое сооружение и его эксплуатация требует проведения постоянного ремонта раз в пять лет.

По оценочным данным стоимость такого ремонта может составить 40 млн грн, а проведение работ заблокирует более чем на месячный период движение транспорта. В связи с этим городскими властями было инициировано строительство нового современного моста. Кабинет министров согласовал выделение средств для реализации проекта, первый транш в размере 57,8 млн грн уже поступил на счет целевого фонда бюджета города Черноморска. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию — лето 2018 года. В реализации проекта также принимает участие ГП "МТП "Черноморск".