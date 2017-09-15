АИС поставила 77 автомобилей Renault за 30,7 млн грн Нацполиции Одесской области

Автоцентр Renault "АИС Автоюг" (Одесса), входящий в состав группы компаний "АИС", поставил 77 новых автомобилей Renault Sandero Stepway Национальной полиции Одесской области, сообщила пресс-служба АИС в пятницу.

Согласно сообщению, закупку автомобилей профинансировал областной совет в рамках программы "Безопасная Одесщина".

Бюджет закупки - 30,74 млн. грн.

Автомобили предназначены для групп реагирования патрульной полиции по Одесской области. Ожидается, что такое усиление автопарка сделает полицию более мобильной.

Церемония передачи автомобилей состоялась в начале сентября текущего года в Одессе.

Поставляемые Renault Sandero Stepway – переднеприводные автомобили с дизельным двигателем объемом 1,46 л, механической коробкой передач. Дополнительно автомобили укомплектованы сигнально-громкоговорящим устройством, автомобильной радиостанцией.

Автоцентр Renault "АИС Автоюг" выиграл тендер на поставку автомобилей в системе Prozoro.

Оператор автомобильных услуг ГК "АИС" работает с 1992 года. Его доля на украинском авторынке в 2014 году оценивалась в 14%. Основной бизнес компании - услуги по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей (новых, бывших в эксплуатации) и запасных частей.

Группа предлагает клиентам 17 автомобильных брендов, более 400 моделей и комплектаций.

Автомобили для МВД Украины АИС поставляет более 15 лет.