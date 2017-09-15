Глава Coca-Cola HBC временно покинет этот пост для лечения

Главный исполнительный директор Coca-Cola HBC AG Димитрис Лоис временно покинет этот пост для того, чтобы пройти лечение.

В настоящее время ожидается, что он будет отсутствовать около четырех месяцев, сообщается в пресс-релизе компании.

Главный финансовый директор Михалис Имеллос будет исполнять обязанности CEO в этот период. Он работает в Coca-Cola HBC с 2008 года, а должность CFO занял в 2012 году.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) - ведущая компания по производству и дистрибуции напитков The Coca-Cola Company в Европе. Coca-Cola HBC работает в 28 странах, население которых составляет около 595 млн человек.

Акции компании торгуются на биржах Лондона и Афин.