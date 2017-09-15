Экономика

12:01 15.09.2017

Украине необходимо усилить борьбу с коррупцией

Украине нужно усилить борьбу с коррупцией и продолжать реформы, подчеркивает президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти.

"Украина должна сделать намного больше для укрепления верховенства права и уважения прав собственности, а также усилить борьбу с коррупцией - наибольшим препятствием на пути возвращения инвестиций, которые обеспечивают дальнейшее развитие. Эта коррупция мешает переводу экономики из тьмы в свет", - заявил он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Стал ли мир новым? И что это значит для Украины?" в Киеве в пятницу.

С.Чакрабарати также отметил, что необходимо продолжать реформы, в частности укреплять банковскую систему, продолжать изменения в "Нафтогазе" и провести земельную реформу.

"Украина должна достичь стабильного развития, для этого необходимо демонтировать последние препятствия на пути инвестиций в Украину, улучшить бизнес-климат. Я даже больше скажу, у Украины нет такой роскоши - дальше откладывать реформы. Реструктуризировать экономику необходимо уже сегодня", - добавил президент ЕБРР.

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