"Укрзализныця" предлагает выделить 710 млн грн из Дорожного фонда на строительство путепроводов вместо ж/д переездов

"Укрзализныця" предложила Министерству инфраструктуры включить в Государственную программу повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года строительство четырех путепроводов вместо железнодорожных переездов, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и. о. председателя правления Евгения Кравцова.

"На эти цели предлагается в целом выделить 710 млн грн средств Государственного дорожного фонда Украины, - сказал он.

По данным пресс-службы, только для проектирования и строительства одного путепровода ориентировочно необходимо более 200 млн грн,

Как отметил Е.Кравцов, строительство путепроводов на месте существующих железнодорожных переездов - наиболее действенная мера безопасности, поскольку обеспечивает движение на разных уровнях. Благодаря этому автодороги и железнодорожные пути не пересекаются, что минимизирует риск аварийности.

По данным "Укрзкализныци", с начала 2017 года на ж/д переездах и путях уже произошло 60 случаев ДТП. В частности, 14 сентября водитель КАМАЗа, несмотря на запрещающие сигналы звуковой и светофорной сигнализации, выехав на ж/д переезд в Харьковской области, спровоцировал столкновение с пригородным поездом сообщением Купянск - Волчанск. В результате поврежден автомобиль, кабина локомотива, тепловоз частично сошел с рельсов. За медпомощью обратились работник железной дороги, пассажир поезда и водитель КАМАЗа.

Как сообщалось, 17 ноября 2016 года Верховная Рада приняла в целом закон о создании Государственного дорожного фонда Украины.

Для обеспечения внедрения и реальной реализации государственной политики, направленной на снижение уровня смертности и травматизма от ДТП, одним из направлений использования поступлений Государственного дорожного фонда является финансирование обеспечения безопасности дорожного движения, согласно государственным программам.

Законом установлено, что налоги (акцизы), определенные к наполнению фонда, будут зачисляться в спецфонд в следующем размере: в 2018 году – 50%, 2019 году – 75%, с 2020 года – 100%.