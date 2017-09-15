Экономика

11:00 15.09.2017

Стоимость контрактов на железную руду завершает неделю падением

Январские контракты на железную руду завершают неделю на Даляньской бирже в Китае падением на 4,4%. Стоимость желруды снижается на данной площадке третью неделю подряд. По итогам прошлой недели падение составило 8,3%.

В пятницу стоимость железной руды на Даляньской площадке составляет 511 юаней за тонну.

"Ожидаемой закрытие сталеплавильных мощностей приведет к снижению спроса на железную руду", - полагают аналитики Sinosteel Futures.

Стоимость горячекатаной стали с поставкой в январе упала за неделю на Шанхайской фьючерсной бирже на 1,7%, до 4079 юаней за тонну

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Интерфакс-Украина
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