Стоимость контрактов на железную руду завершает неделю падением

Январские контракты на железную руду завершают неделю на Даляньской бирже в Китае падением на 4,4%. Стоимость желруды снижается на данной площадке третью неделю подряд. По итогам прошлой недели падение составило 8,3%.

В пятницу стоимость железной руды на Даляньской площадке составляет 511 юаней за тонну.

"Ожидаемой закрытие сталеплавильных мощностей приведет к снижению спроса на железную руду", - полагают аналитики Sinosteel Futures.

Стоимость горячекатаной стали с поставкой в январе упала за неделю на Шанхайской фьючерсной бирже на 1,7%, до 4079 юаней за тонну