Экономика

10:57 15.09.2017

США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

США внесли в список антииранских санкций украинские авиакомпании "Дарт" и "Хорс".

Согласно сообщению на веб-сайте Министерства финансов США, такая мера применена в связи с тем, что указанные перевозчики сотрудничали с авиакомпаниями Caspian Air и Al-Naser Airlines посредством предоставления им самолетов и услуг (мокрый лизинг).

Caspian Air попал под санкции ввиду поддержки Корпуса стражей исламской революции путем перевозки персонала и незаконных материалов, включая оружие, из Ирана в Сирию. Авиакомпания Al-Naser попала под них из-за передачи, по меньшей мере, восьми самолетов Airbus A340 и одного самолета Airbus A320 в Иранскую Mahan Air, которая, в свою очередь, попала под санкции за предоставление финансовой, материальной и технологической поддержки указанному корпусу.

Как сообщалось, в мае 2017 года Европейская Комиссия включила в список авиалиний, которые не соответствуют международным стандартам безопасности и которым запрещено функционировать внутри ЕС, в так называемый "черный список" украинскую авиакомпанию "Урга" (Кропивницкий).

Авиакомпания "Дарт" существует как чартерный авиаперевозчик с 1997 года. Эксплуатирует самолеты Bombardier Lear Jet 60, Airbus-320 и Boeing 737-300/500.

Авиакомпания "Хорс" с 1990 года специализируется на регулярных и чартерных авиаперевозках как внутри Украины, так и в страны Европы, Ближнего Востока и Африки.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украине необходимо усилить борьбу с коррупцией

Продолжение транзита газа через Украину после 2020г является приоритетом для ЕС

Официально опубликовано постановление Совета ЕС о продлении индивидуальных санкций по украинскому вопросу

Совет ЕС продлил санкции против физических и юридических лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины

НБУ сохраняет прогноз роста международных резервов до $20 млрд до конца 2017 года

ПОСЛЕДНЕЕ

Новый мост через Сухой лиман увеличит пропускную способность движения в порт "Черноморск"

АИС поставила 77 автомобилей Renault за 30,7 млн грн Нацполиции Одесской области

ЕБРР готов продлить кредитование "Нафтогаза" после 2017г, ведет переговоры об условиях

Глава Coca-Cola HBC временно покинет этот пост для лечения

"Северный поток 2" не соответствует целям и интересам ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на письменные столы на price.ua
РЕКЛАМА