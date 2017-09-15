НБУ разрешил банкам выбирать агентов для осуществления идентификации и верификации физлиц

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкам поручать юридическим и физическим лицам на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов-физических лиц в соответствии с требованиями законодательства о финансовом мониторинге.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующе решение зафиксировано постановлением правления НБУ №90 "Об утверждении изменений в положение об осуществлении банками финансового мониторинга" от 12 сентября 2017 года, которое вступает в силу на следующий день после официального обнародования.

При этом Нацбанк отмечает, что новый порядок осуществления посредниками (агентами) идентификации и верификации клиентов принят в соответствии с законом "О потребительском кредитовании".

"Указанный порядок позволит банкам развивать потребительское кредитование, не отвлекая значительные собственные ресурсы на осуществление идентификации и верификации заемщиков-физлиц. Такой подход соответствует европейским практикам. Он позволит банкам сосредоточить больше усилий на развитии массового кредитования в Украине", - цитируется директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

При этом, во избежание диссонанса в работе агентов, регулятор прописал единый унифицированный порядок осуществления ими процедуры идентификации и верификации банковских клиентов. В частности, речь идет о порядке хранения агентами, передачи ими информации или документов об идентификации и верификации физических лиц-клиентов банка, в том числе в случае досрочного прекращения отношений с агентом, о порядке осуществления контроля за соблюдением агентами установленной процедуры проведения идентификации и верификации физлиц-клиентов банка, а также об организации обучения агентов для обеспечения надлежащего уровня подготовки в вопросах предотвращения легализации криминальных доходов и финансирования терроризма в части осуществления идентификации и верификации физлиц-клиентов банка.

Согласно новым требованиям НБУ, коммерческий банк сможет выбрать посредников только после того, как убедится в безупречной деловой репутации таких лиц.

Ответственность за ненадлежащее осуществление агентами идентификации и верификации банковских физлиц-клиентов банка возлагается на сам банк.

Как сообщалось, НБУ в середине августа 2017 года обнародовал для общественного обсуждения проект закона "О валюте", который должен стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране.

Ранее, 1 декабря 2016 года, НБУ обнародовал концепцию новой модели валютного регулирования, а также "дорожную карту" по ее введению. Концепция предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено".

При этом режим свободного движения капитала предполагает отсутствие валютных ограничений, следовательно, он не требует валютного контроля. Контроль за соблюдением валютного законодательства будет возложен на валютный надзор.

В соответствии с предложениями НБУ, после принятия Верховной Радой закона "О валюте" понадобится шесть месяцев переходного периода на согласование нормативно-правовых актов центробанка с нормами закона. Только после этого закон вступит в силу.