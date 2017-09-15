Курс доллара США практически стабилен в пятницу, иена дешевеет

Курс американского доллара в ходе торгов в пятницу изменился незначительно.

Японская нацвалюта растеряла весь подъем, который произошел после объявления о запуске КНДР новой ракеты, и перешла к снижению.

Евро торгуется утром в районе $1,1915 против $1,1919 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 131,65 иены по сравнению со 131,39 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 110,49 иены против 110,24 иены в четверг.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,06%.

Северная Корея уже во второй раз в текущем месяце провела пуск ракеты. Он произошел спустя всего несколько дней после введения Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. Как сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, запуск ракеты был осуществлен из окрестностей Пхеньяна. По данным властей Японии, баллистическая ракета КНДР упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.

Рынок ожидал, что Северная Корея может отомстить за последние санкции, введенные Советом безопасности, заявил валютный аналитик Brown Brothers Harriman Масаши Мурата. Доллар вряд ли продемонстрирует сильное падение к иене, особенно учитывая последние данные об инфляции в США, которые усилили ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой до конца текущего года, отмечает он.

Трейдеры вновь оценивают выше 50% вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой на заседании в декабре. Это происходит впервые с середины июля и обусловлено сильными данными относительно роста потребительских цен в США, отмечает MarketWatch.

Котировки фьючерсов указывают на то, что вероятность подъема ставки на 25 базисных пунктов сейчас составляет 50,9%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе повысились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличились на 1,9% относительно августа прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. В июле эти показатели составляли соответственно 0,1% и 1,7%.

Аналитики в среднем ожидали увеличения первого показателя в августе на 0,3%, второго - на 1,8%, сообщает Trading Economics.

"Федеральной резервной системе будет приятно увидеть ускорение инфляции, поскольку стагнация цен являлась проблемой для американского ЦБ", - отмечает аналитик ADS Securities Константин Антис.